Путин снял запрет на полеты на египетские курорты

Президент Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Об этом говорится в документе, который появился на портале нормативно-правовых актов.

Подписанный президентом указ также отменяет рекомендации туроператорам продавать россиянам путевки на курорты Египта.

Чартерное авиасообщение между Россией и Египтом прекратили после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа». Он разбился во время перелета из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

Жертвами катастрофы стали 217 пассажиров и семь членов экипажа. Федеральная служба безопасности назвала случившееся терактом.

Частичное возобновление регулярных рейсов между Россией и Египтом произошло в 2018 году.

О возобновлении чартерных рейсов из России на курорты Египта говорили неоднократно. Но каждый раз эта инициатива откладывалась. После крушения лайнера «Когалымавиа» воздушные гавани Египта на безопасность проверяли российские специалисты. На это у них ушло несколько лет.

Российские туроператоры перед началом курортного сезона оценивали стоимость поездки в Египет в 60-65 тысяч рублей на двоих. По их оценке, в первый месяц отправиться в Хургаду и Шарм-эш-Шейх смогут до 500 тысяч россиян.