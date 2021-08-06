Российским авиакомпаниям дали допуски для полетов на курорты Египта

Разрешение на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы и российских регионов получили девять авиакомпаний: «Аэрофлот», «Победа», S7, «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind и Royal Flight. Об этом говорится в приказе Росавиации.

Перевозчики смогут начать полеты, как только оперативный штаб по борьбе с коронавирусом увеличит частоту выполнения рейсов по этим направлениям. Всего в списке 39 российских городов.

Начиная с 9 августа Россия возобновит авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Разрешение Росавиации предусматривает до семи полетов в неделю, но для выполнения потребуется разрешение оперативного штаба.

В начале июля этого года президент России Владимир Путин снял запрет на чартерные рейсы в Египет. Эта норма действовала с 2015 года после крушения авиалайнера авиакомпании «Когалымавиа». Он разбился во время перелета из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

Жертвами катастрофы стали 217 пассажиров и семь членов экипажа. Федеральная служба безопасности назвала случившееся терактом. Частичное возобновление регулярных рейсов между Россией и Египтом произошло в 2018 году.