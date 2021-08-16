Россия снимет ограничения на рейсы в Чехию, Доминикану и Южную Корею

С 27 августа Россия снимает ограничения с регулярных и чартерных рейсов в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Также будет увеличено количество рейсов в Египет в три раза.

Количество рейсов в Египет увеличатся с 5 до 15 по направлению в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей оперативного штаба. Ограничения с рейсов в Доминикану, Южную Корею и Чехию было решено снять с учетом эпидобстановки.

«Количество рейсов по маршруту Москва — Будапешт возрастет с четырех до семи в неделю, также по рейсу в неделю можно будет совершать из ряда других городов. Число рейсов из Москвы в кипрские Ларнаку и Пафос также будет увеличено до семи, а их других российских городов — до четырех в неделю», — говорится в сообщении.

Также увеличится число регулярных рейсов между Россией и Венгрией, Кипром, Киргизией и Таджикистаном. Например, в Бишкек и Душанбе будет летать по семь самолетов в неделю. По рейсу в неделю разрешат из ряда российских городов в столицу Киргизии, а также из российских аэропортов — в Душанбе, Худжанд и Куляб.

С Танзанией авиасообщение решено пока не открывать. Запрет продлится до 2 сентября.