Черногория открылась для россиян на доковидных условиях

Россияне уже могут свободно посещать Черногорию без ПЦР-тестов, как было до начала пандемии. Об этом на полях ПМЭФ сообщил министр экономического развития страны Яков Милатович.

«Граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии», — рассказал Милатович в интервью ТАСС.

Для российских туристов в Черногории также действует безвизовый въезд, напомнил он.

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов ранее отметил, что отдых в Черногории обойдется россиянам дороже, чем в Турции или Болгарии. Хотя в Турцию пока нельзя летать, страна упростила правила въезда для россиян. Теперь тем, кто уже привился от коронавируса, не придется предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте. Остается только дождаться, пока возобновится авиасообщение. В Ростуризме не исключили, что уже к июлю.

Власти Греции ранее продлили разрешение на приезд неограниченного количества россиян до 14 июня. Но туристам нужно иметь при себе паспорт о вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном ковиде и наличии антител.