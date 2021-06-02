Ростуризм назвал возможную дату возобновления полетов на турецкие курорты

Ростуризм не исключил, что россияне смогут вернуться на турецкие курорты к июлю. Такое заявление сделала глава ведомства Зарина Догузова.

«Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», — сказала она в эфире телеканала НТВ.

В связи со сложной эпидемической ситуацией в Турции из-за коронавируса Россия приостановила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Позже оперштаб принял решение продлить ограничения до 21 июня.

Как рассказала пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, на период до 1 июня около полумиллиона россиян купили туры в Турцию на общую сумму 32 миллиарда рублей. Пока их путевки заморожены.

Тем не менее Россия понемногу восстанавливает авиасообщения с другими странами. Со 2 июня возобновились полеты в Великобританию. Рейсы из Москвы в Лондон будут доступны трижды в неделю. С 10 июня россияне вновь будут летать еще в восемь стран. Это Австрия, Албания, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия. С этого же числа будет до десяти увеличено количество рейсов из Москвы в Минск.