Турция упростила правила въезда для россиян

Россиянам, привитым от коронавируса, с 1 июня не нужно предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте при въезде в Турцию. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Turkish Airlines.

Что касается непривитых, то они могут въехать со справкой об экспресс-тесте на антигены, передал «Интерфакс».

«Прибывающим не из вышеперечисленных стран (в том числе, России) необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, если они не болели ковидом и не прививались. Тест должен быть проведен не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что детям до шести лет справка не нужна. Привитые туристы должны будут только предъявить сертификат о полной вакцинации, завершившейся не позднее чем за 14 дней до поездки в Турцию. Или справку о наличии антител после коронавируса, перенесенного в течение последних шести месяцев.

Представители Turkish Airlines напомнили путешественникам, что при въезде в Турцию пассажиров будут выборочно тестировать на коронавирус. Если результат окажется положительным, их отправят на лечение.

Накануне вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Дмитрий Горин заявил, что примерно 65% туристов из России не аннулируют поездки в Турцию.