Россия возобновляет полеты в новые страны. Но провести отпуск можно лишь в некоторых из них

В июне Россия возобновит авиасообщение еще с восемью странами и увеличит количество рейсов на ряд направлений. Но не все из них открыты для обычных путешественников. Специалисты туротрасли составили свой рейтинг стран, которые будут популярны у россиян этим летом.

С 10 июня Россия возобновит полеты с восемью странами, сообщил ТАСС. Среди них Австрия, Венгрия, Хорватия, Люксембург, а также Ливан, Маврикий и Марокко. С Албанией возобновится чартерное сообщение. Рейсы будут совершаться с частотой один-два раза в неделю.

Также с 10 июня увеличится число рейсов в Грецию, Армению, Катар, Азербайджан, Египет, Сербию, Узбекистан и Таджикистан. Между Россией и Германией возобновится авиасообщение по маршруту Москва-Мюнхен.

Международные авиаперелеты будут совершаться из аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска. А в соседнюю Белоруссию количество рейсов увеличится до 10 раз в неделю.

Сейчас из России можно летать в Армению, Белоруссию, Азербайджан, Вьетнам, Казахстан, Индию, Венесуэлу, Германию, Грецию, Сингапур, Сербию, Катар, Киргизию, Эфиопию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Шри-Ланку, Швейцарию, Узбекистан, Финляндию, Японию, а также на Мальдивские, Сейшельские острова и Кубу. С конца мая из России также начали летать самолеты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию.

Направления для туризма

Возобновление полетов между странами в пандемию не всегда означает возможность беспрепятственно путешествовать. Руководитель турагентства «Go travel» Наталия Ансталь рассказала «360», что перед полетом в популярные среди туристов Австрию и Хорватию всегда стоит визовый вопрос.

Хорватия требует либо свою национальную визу, либо шенгенскую, а Австрия требует только шенгенскую. Возможно, выдавать они будут только рабочие визы или же тем, у кого есть более веские основания, чем турпоездка Наталия Ансталь.

На открытие стран влияют несколько факторов. Юрист по туризму Эдуард Шалоносов объяснил, что возможность путешествий зависит от показателей заболеваемости ковидом как в стране отдыха, так и в исходящей стране. Роль также играют службы безопасности и министерства.

В сезон летних отпусков эксперт посоветовал отправиться на отдых в Турцию, если авиасообщение с ней будет возобновлено.

«Стоимость тура в Турции примерно как в России, но туда включен и перелет, и трансфер, и страховка», — добавил Шалоносов.

Он также обратил внимание на Болгарию, где довольно много русскоговорящих, и Черногорию. Но Шалоносов предупредил, что последняя будет дороже Турции и Болгарии. Еще одна страна, куда стоит съездить этим летом, это Египет, но нужно быть готовым к длительному трансферу.

Наталия Ансталь отметила, что сейчас у россиян популярен Кипр, несмотря на то, что не у всех туроператоров есть официальное разрешение на перевозку. А из дальних направлений у туристов пользуются спросом Куба и Мальдивы.

Открытые для россиян страны

Ранее Ассоциация туроператоров России составляла список стран, куда путешественники могут спокойно поехать. Организация отметила, что доступны сейчас только 16 стран. В них власти готовы принимать туристов, открыта граница, а также есть прямые рейсы, на которые допускают желающих провести отпуск.

Этим условиям соответствуют Армения, Абхазия, Венесуэла, Белоруссия, Греция, Казахстан, Египет, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Сербия, Эфиопия, Мексика, Таджикистан и Узбекистан. Предоставление ПЦР-теста из них не требуют Абхазия и Мексика. А со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста можно отправиться в Белоруссию, Армению, Венесуэлу, Грецию, Египет, Казахстан, Кубу, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Таджикистан, Узбекистан и Сербию.