Греция продлила до 14 июня въезд в страну неограниченного числа россиян

До 14 июня власти Греции продлили разрешение на приезд неограниченного числа граждан России. У туристов должно быть свидетельство о вакцинации от коронавируса, подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста или справка о перенесенном COVID-19 и наличии антител.

Как стало известно ТАСС, об этом сказано в межминистерском решении, опубликованном 5 июня в правительственном вестнике. Неделей ранее Афины отменили въездную квоту на четыре тысячи россиян в неделю. Власти разрешили неограниченный въезд при наличии одного из перечисленных документов.

Российских туристов с 7 июня не отправляют на семидневный карантин. Власти Греции также разрешили прилетать в международные аэропорты, прибывать в морские порты Патры, Игуменицы и острова Керкира (Корфу), круглосуточно проходить через контрольно-пропускные пункты в Промахонасе и Ормени, в Эвзоне и Нимфее — с 07:00 до 23:00.

По мнению главы транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, для восстановление туристического потока россиян в Греции нужно открыть прямые рейсы на Крит, Родос, Корфу и другие курортные места.