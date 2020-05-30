Жителей подтопленных домов в Нахабине разместят в гостиницах

Сильные ливни обрушились на Подмосковье, из-за чего некоторые поселки оказались под водой. На подтопление пожаловались жители Нахабина, где сейчас работают региональные службы. Штормовое предупреждение продолжает действовать, поэтому жителей переселят в местную гостиницу.

Жительница СНТ в Нахабине Ольга Максимова рассказала «360», что живет в населенном пункте уже около 25 лет. Она увидела, что вода начала прибывать утром 30 мая. Сначала воды было не очень много, но к обеду дома оказались затоплены.

«Люди стали вытаскивать свои холодильники, какую-то технику на мост. Думали, что там не будет воды, но в течение шести часов она все прибывает и прибывает», — поделилась жительница.

Она добавила, что участок затопило не только у нее, но и у соседей. Вся территория дома оказалась не только в воде, но и фекалиях. Теперь участок предстоит расчистить.

«Для начала нужно хотя бы понимать, когда уже вода пойдет на убыль. Сегодня с утра приехала машина пожарных. Хочу сказать отдельное спасибо местным пожарным. Они сработали, помогали жителям, сами были мокрые, перевозили жителей. Вызывали различные службы», — рассказала Максимова.

Помощь жителям

На место затопления приехала глава Красногорска Эльмира Хаймурзина. Она отметила, что проблема с прибывающей водой началась вечером 29 мая, после штормового предупреждения. Все региональные службы привели в режим повышенной готовности.

«В Красногорском городском округе, назовем их так, есть традиционные места подтопления. За ними и стали пристально следить. Работы начались вчера. Когда прошла первая волна, работы были проведены. Но сильный дождь, который начался примерно в 23:30, сделал то, что мы получили за ночь», — пояснила Хаймурзина.

Она добавила, что сейчас главная задача — посмотреть безопасность жилищ. В области сегодня снова ожидаются очень сильные дожди, поэтому жителей просят позвонить по номеру 112.

«У нас есть возможность вас всех централизованно расселить недалеко отсюда. Мы достигли договоренностей с управлением делами президента. У нас в Нахабине Moscow Country Club находится, и он готов предоставить нам гостиницу для размещения наших жителей», — обратилась к жителям глава Красногорска.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский добавил, что подтопление произошло на той территории, которая находится в низине.

«Мы вместе с администрацией четко понимаем, что угрозы жизни населению не существует на данном участке. Да, сложные погодные условия, но мы прикладываем все усилия, и в случае необходимости администрация готова оказать помощь любому жителю», — сообщил Велиховский.

Хаймурзина подчеркнула, что специалисты следят за плотинами и коммуникациями. Все насосы и канализации работают в штатном режиме. При этом она отметила, что в регионе действительно стоки оказались переполнены из-за сильных осадков. Сейчас на месте подтопления работают сотрудники МЧС и водоканала.

С проблемой подтопления столкнулись не только в Нахабине. Участки в СНТ «Дубрава» городского округа Истра тоже оказались под водой. Там проблемой сейчас тоже занимаются специалисты.