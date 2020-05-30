Жителей Москвы и области предупредили о грозах и штормовом ветре

Столичный регион продолжает терзать непогода. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 30–31 мая из-за грозы, ливней и сильного ветра. Жителей просят быть внимательными и осторожными.

«Росгидромет выпустил штормовое предупреждение по Москве и Московской области», — сказано в сообщении.

Погода в регионе ухудшится с 21:00 30 мая, а предупреждение для жителей будет действовать до 09:00 следующего дня. В это время синоптики обещают в отдельных районах грозы и сильные дожди. Местами выпадет 25-35 миллиметров осадков. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами от 12 до 17 метров в секунду.

«Днем 31 мая осадки сохранятся. В связи со значительным количеством дождей возможно подтопление низменных участков», — отметили в Росгидромете.

Дожди начались в Москве и области утром 29 мая. Этот день стал самым дождливым за прошедшие 140 лет. В городе выпало 37,3 миллиметра осадков, а в подмосковном Красногорске зафиксировали 47,4 миллиметра. ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 30 мая воздух прогреется до +26 градусов, а 31 числа резко похолодает до +15 градусов.