Дома в Нахабине и Истре затопило после обильных дождей. Людей в беде не бросят

Обрушившиеся на Московскую область обильные осадки привели к тому, что в городских округах Истра и Красногорск река Нахабинка вышла из берегов. Затоплены участки СНТ. По словам местных жителей, в некоторых местах вода уже поднялась до крыш домов. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и водоканала, которые пытаются справиться со стихией, но вода продолжает прибывать.

Затопленные СНТ

Жительница СНТ «Речное» в Нахабине Валерия рассказала «360», что сейчас вместе с семьей поднялась на второй этаж дома, так как вода уже появилась на первом этаже.

«Заливать нас начало с двух часов ночи. Постепенно, но очень быстро. Вода идет из реки Нахабинки», — рассказала девушка. По ее словам, вода на некоторых участках поднялась уже к крышам домов. Сама Валерия рассчитывает дождаться МЧС, чтобы эвакуироваться на лодках. Она поделилась видео с места событий.

На кадрах видно, что вода разлилась по всем улицам. В некоторых местах дома до второго этажа ушли под воду.

У еще одной жительницы СНТ «Речное», Марии Эшанкуловой, ситуация оказалась хуже. Вместе с семьей ей пришлось уходить из дома в домашней одежде. Она отметила, что в затопленном доме остались документы. Ее участок находится недалеко от платформы Малиновка.

«Мы эвакуировали животных. Сами как были дома, в том и вышли. Сейчас пытаемся решить вопрос, где нам остановиться. Мы весь день звонили во все инстанции, просили помощи. Там принимали заявки. Пока ждем», — поделилась она.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Марии, МЧС предлагало ей эвакуироваться, но ей куда-то нужно было деть домашних животных, поэтому ей пришлось сначала решать этот вопрос.

Мария отметила, что сейчас в районе платформы Малиновка ведутся работы по строительству отстойника МЦД.

«Всю улицу затопило. Там канализационные стоки были. Сорвало люки», — поделилась она сквозь слезы. Она пояснила, что затопленный дом — ее единственное жилье и пока она остановилась у знакомых, но что будет делать дальше, пока не знает.

В Истринском городском округе затопило СНТ «Дубрава». Местные жители поделились фотографиями и видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что на дорогах высокий уровень воды. Местные жители заявили, что она уже пошла в дома. По словам Александра, у которого там живет мама, затопление идет с прудов местного гольф-клуба. Такое происходит каждый раз во время сильных дождей.

«Людей никто в беде не бросит»

В администрации городского округа Красногорск работает оперативный штаб. За ситуацией с затоплением начали следить еще со вчерашнего вечера. Сегодня с утра все пострадавшие территории вместе с сотрудниками МЧС и водоканала объехали представители администрации.

Об этом «360» рассказал начальник управления по развитию территорий Борис Соловьев.

«Вчера было несколько подтоплений в самом Нахабине. Устранили силами водоканала. К вечеру все исправно, все пошло. Но тут сами реки поднялись из берегов. Сегодня, с 08:00, мы начали делать объезд. От Нефедьева, с плотины, спустились вниз до Желябина. Поток очень большой», — рассказал он.

Источник фото: телеканал «360»

В качестве примера Борис Соловьев предложил представить ручей, где уровень воды поднялся на три-четыре метра. В итоге произошел серьезный разлив и вода реки Нахабинки пошла вниз на территории СНТ.

«Географически так сложилось, что русло реки здесь узкое. И такой объем воды, что русло не справляется, поэтому начались подтопления участков. Мост, где я сейчас нахожусь, это улица Набережная, он затоплен полностью», — пояснил Борис Соловьев.

По его словам, МЧС предупреждало людей и предлагало им эвакуироваться, но жители отказались. Такие природные катаклизмы не редкость для этого района. Так же топило в 2017-м и в 2014-м, но, по словам представителя администрации, такого обильного объема воды еще не было.

«Такое ощущение, что в горах живем», — поделился он своими впечатлениями. Борис Соловьев отметил, что ситуация находится под полным контролем. Жертв среди населения нет, и все понимают сложившуюся ситуацию.

«Сейчас важно, чтобы вода ушла, а дальше уже будем откачивать с участков, помогать людям очищать все. Людей никто в беде не бросит. Находимся в контакте со всеми постоянно», — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Бориса Соловьева, в районе станции роль в подтоплении сыграла бытовая канализация, которая давно течет. Это старый микрорайон частного сектора.

«Поток дождя, который был, он низкие места подтопил. Но там ничего такого сверхъестественного. Туда уже подъехал водоканал, включили помпу, все отсосали, колодцы осушили, вода ушла. В целом все под контролем держим», — отметил он.

Когда вода уйдет окончательно, администрация намерена провести проверку, по какой причине, кроме географической, русло реки оказалось зауженным. Проверят разрешительную документацию СНТ в частном секторе. Кроме того, серьезные вопросы есть к работе управляющих компаний. Потому что подтопления произошли не везде. Но делать это будут позже. «Сейчас самое главное нам — справиться с бедой», — подчеркнул Борис Соловьев.