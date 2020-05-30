Трубы по отводу воды в СНТ «Дубрава» прочистили. Подтопление закончится к вечеру

Затопление участков в СНТ «Дубрава» городского округа Истра произошло после обильных дождей, которые прошли в Московской области в последние дни. Река вышла из своего русла. Но под семью мостами, которые есть на территории СНТ, есть специальные трубы для отведения воды. Они оказались засорены. Об этом «360» рассказал заместитель главы администрации городского округа Алексей Кузнецов.

«Мы сейчас все бросили все силы как со стороны МЧС, так и со стороны наших муниципальных бюджетных учреждений. Строительная техника сейчас будет и непосредственно сотрудники, которые будут помогать СНТ прочищать вот эти засоры», — пояснил он.

По словам Алексея Кузнецова, вода уже начала уходить и можно ждать того, что к вечеру она полностью спадет. В результате наводнения никто не пострадал, а основные заторы, которые мешали воде уходить, уже прочистили.

«Основная угроза остается в том, что на следующей неделе снова будут дожди. Это все паводковые воды, которые поднимаются, если не уходят», — предупредил представитель администрации.

Он отметил что на месте будут постоянно дежурить специалисты, которые в случае опасности вызовут на место силы и средства для того, чтобы не допустить нового разлива. От этого внезапного паводка пострадало от 50 до 60 участков с дачными домиками.

Жители СНТ пожаловались, что из-за подъема воды не могут добраться до своих участков. Так, Наталья Крымчук поделилась, что узнала о затоплении от соседа, который прислал ей видео с места.

«Я не могу добраться до своего участка. Там еще впереди мостики. Мой участок затоплен. Сосед, который остался, прислал видео, где мой участок затоплен. В дом, слава богу, вода не зашла», — поделилась она.

У Евгения Стеклянкина вода уничтожила все посадки и даже проникла в подвал дома.

«Подвалы затопило все. Огород полностью посмывало. Кто-то картошку сажал, кто-то морковку, зелень», — пожаловался он.

Жители СНТ в Нахабине городского округа Красногорск также пострадали от начавшегося наводнения. Местная река вышла из берегов после обильных дождей. На некоторых участках вода поднялась до вторых этажей домов. На месте работают сотрудники МЧС и водоканала. В администрации городского округа открыли оперативный штаб. Всем людям пообещали помощь. После ухода основного потока воды остатки откачают и помогут очистить участки.