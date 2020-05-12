Ресторан в Красногорске нашел способ, как выплатить сотрудникам зарплату

Ресторан в Красногорске нашел решение, как платить сотрудникам зарплату. Заведение перешло на доставку и продолжило работу. Предприниматели также могут получить поддержку от властей региона. Поэтому бизнесмены не унывают и приспосабливаются к условиям пандемии.

Источник фото: телеканал «360»

Команда ирландского паба в Красногорске быстро перестроилась для работы в новых реалиях. Ресторан теперь доставляет еду на дом. И у них это хорошо получается, несмотря на то, что раньше такой услуги у них не было.

«Работаем с агрегаторами, с порталом „Сделано с Красногорске“. Причем агрегаторы очень сильно отстают от гигантов типа DeliveryClub. На них приходится порядка 20% всех заказов. Все остальные 80 — это наши постоянные гости, а также подписчики из Instagram, Facebook», — рассказал Михаил Фоменко, операционный управляющий паба.

Несмотря на отсутствие гостей, зал ресторана и весь инвентарь обрабатывают ежедневно. Следят и за безопасностью сотрудников. Все работники раз в четыре часа меняют маски, постоянно моют руки, носят перчатки и измеряют температуру.

Источник фото: телеканал «360»

Пока основной зал находится в спящем режиме, на кухне кипит работа. В день ресторан получает 10-12 заказов.

Меню ресторана не изменилось. Цены остались прежними. Но на время пандемии здесь сделали также комбо-ужины и комбо-обеды для более бюджетного варианта. Поэтому заказ можно сделать на любой карман и на любой вкус.

Помимо своих сил, владельцы малого и среднего бизнеса могут рассчитывать и на помощь государства.

«Увеличены все фонды, которые только есть. Это и фонд развития промышленности, фонд микрофинансирования. И сегодня бизнесмены могут получить реальную финансовую поддержку», — подчеркнул Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

На помощь красногорским предпринимателям пришла и местная администрация.

«Мы тоже постараемся все-таки добавить свою программу адресной поддержки малого предпринимательства. Тоже перераспределим туда какую-то часть, увеличим этот инструмент поддержи малого и среднего бизнеса и посмотрим», — пояснила Эльмира Хаймурзина, глава городского округа Красногорск.