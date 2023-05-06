Важное 06 мая 2023, 16:26 Жертвой подрыва автомобиля с Прилепиным оказался сотрудник батальона Росгвардии Пресс-служба писателя Прилепина: при взрыве авто погиб сотрудник батальона Росгвардии Соцсети

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Человек, погибший в результате взрыва в автомобиле, в котором ехал писатель Захар Прилепин, — сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе публициста. Уточняется, что жертва был соратником писателя.

«Погиб соратник Захара Прилепина, также сотрудник батальона „Оплот“ Росгвардии Александр Шубин, позывной „Злой“», — констатировали в пресс-службе.

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Также стало известно, что Прилепин получил переломы, угрозы его жизни нет. Сейчас публицист в больнице.

Автомобиль Audi, в котором находился Захар Прилепин, подорвали — предположительно, с помощью дистанционного управления — сегодня около 11:00. По информации СМИ, в тот момент писатель и его дочь вышли из машины. Водитель, оставшийся в салоне, погиб. Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Правоохранители уже задержали подозреваемого — это 30-летний ранее судимый мужчина. Его доставили в отдел полиции, а затем передадут следователям.