Важное 13 августа 2023, 10:44 Завершились поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде Глава Сергиева Посада Акулов: поисковые работы на месте взрыва завершились Телеканал «360»

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Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба администрации со ссылкой на заявление главы округа Дмитрия Акулова.

Сегодня он провел совещание с силовиками и родственниками пропавших без вести. Акулов пояснил, что поисковые работы на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) завершились, однако продолжаются следственные действия.

Глава округа поручил силовому блоку предоставить «информацию по опознанию» и выработать механизмы информирования и поддержки семей пропавших.

За каждой семьей закрепят заместителя главы администрации и кураторов от социальной службы.

Взрыв на складе пиротехники возле ЗОМЗ в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Одна сотрудница завода погибла, еще более 80 пострадали. Спасатели разбирали завалы в круглосуточном режиме. По последним на данный момент сведениям (на 11 августа), пропавшими без вести числятся восемь человек.