Происшествия 12 августа 2023, 15:47 «Разделяем горе семьи». Глава округа пришел на прощание с погибшей при взрыве в Сергиевом Посаде Жители Сергиева Посада простились с погибшей при взрыве Глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов / Telegram

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В Сергиевом-Посаде состоялась церемония прощания с погибшей при взрыве в Сергиевом Посаде. Цветы к гробу принес глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. Он выразил искренние соболезнования родным женщины.

«Проводить в последний путь пришли близкие и сослуживцы. Все разделяют горе ее семьи», — написал он в Telegram-канале.

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Врачи до последнего пытались спасти пострадавшую, однако ожоги оказались несовместимы с жизнью. Акулов отметил, что перед лицом горя любые слова сейчас прозвучат как бессмыслица, но это действительно общая боль.

Глава округа добавил, что именно в такие мгновения приходит особенно четкое осознание того, что нужно ценить близких и каждую минуту, проведенную с ними, чаще говорить им добрые слова и совершать для них добрые поступки.

Взрыв прозвучал утром 9 августа на складе пиротехники, который находился на прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу территории. Пострадали более 80 человек. Спасатели завершили разбор завалов только 11 августа.

Прощание с погибшей началось сегодня в 12:30 в Церкви Лазаря Праведного на Благовещенском кладбище (улица Гражданская, 50). Администрация округа полностью взяла на себя организацию похорон погибшей, оплатила все ритуальные услуги, организовала место на кладбище.