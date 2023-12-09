Происшествия 09 декабря 2023, 18:53 Задержание отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы продлили на 72 часа «Известия»: суд продлил задержание отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы РИА «Новости»

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Задержание отца восьмиклассницы, устроившей стрельбу в гимназии № 5, продлили на 72 часа. Постановление об этом вынес суд в Брянске, сообщили «Известия».

В субботу, 9 декабря, также стало известно, что против мужчины возбудили еще одно уголовное дело.

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Речь идет о статье «Доведение до самоубийства». Первое дело завели по статье о небрежном хранении оружия. Официально эти данные пока не подтверждали.

После трагедии в гимназии 7 декабря СК возбудил два дела — об убийстве двух и более лиц, а также о халатности. Выяснилось, что девочка смогла пронести оружие в учебное заведение из-за отсутствующих на входе рамок металлодетектора.

В рамках дела о халатности задержали замдиректора гимназии, сообщало РИА «Новости». Охранницу, которая пропустила ученицу с ружьем, арестовали 9 декабря. Также под стражу отправили директора ЧОО, которая оказывала учебному заведению услуги по безопасности.