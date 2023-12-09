09 декабря 2023, 12:32
Новое уголовное дело завели на отца стрелявшей в Брянске школьницы
Mash: на отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы завели новое дело
Правоохранители завели новое уголовное дело на отца школьницы, которая устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, речь идет о статье о доведении несовершеннолетней дочери до самоубийства.
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В отношении мужчины, по информации СМИ, уже возбудили дело за небрежное хранение оружие, однако официально эти данные пока не подтверждали.
Кроме того, следователи начали уголовное производство по статье «Халатность» в отношении заместителя директора гимназии, она рискует лишиться свободы на семь лет.
Стрельба в брянской гимназии произошла 7 декабря. Ученица восьмого класса принесла из дома отцовское ружье и открыла стрельбу. Пострадали пять человек, еще один погиб.
В Сети появлялась информация, что на входе в учебное заведение не работали рамки металлодетектора. В гимназии старались соблюдать требования безопасности в случае пожара, а конструкция помешала бы детям при эвакуации.
Стрельба
Школы
Стрельба в гимназии №5 в Брянске
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