Криминал 09 декабря 2023, 12:32 Новое уголовное дело завели на отца стрелявшей в Брянске школьницы Mash: на отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы завели новое дело РИА «Новости»

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Правоохранители завели новое уголовное дело на отца школьницы, которая устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, речь идет о статье о доведении несовершеннолетней дочери до самоубийства.

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В отношении мужчины, по информации СМИ, уже возбудили дело за небрежное хранение оружие, однако официально эти данные пока не подтверждали.

Кроме того, следователи начали уголовное производство по статье «Халатность» в отношении заместителя директора гимназии, она рискует лишиться свободы на семь лет.

Стрельба в брянской гимназии произошла 7 декабря. Ученица восьмого класса принесла из дома отцовское ружье и открыла стрельбу. Пострадали пять человек, еще один погиб.

В Сети появлялась информация, что на входе в учебное заведение не работали рамки металлодетектора. В гимназии старались соблюдать требования безопасности в случае пожара, а конструкция помешала бы детям при эвакуации.