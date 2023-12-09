09 декабря 2023, 15:26
Директора охранявшего гимназию Брянска ЧОП арестовали после стрельбы
Суд отправил под стражу директора ЧОП, которое охраняло гимназию № 5 в Брянске
Директора охранявшей брянскую гимназию № 5 «ЧОО Агентство Эскалибур» отправили под стражу после стрельбы в учебном заведении. Под арестом он пробудет до 6 февраля 2024 года, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
Советский районный суд Брянска принял ходатайство регионального главка СК России об избрании меры пресечения в рамках расследования дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух лиц.
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По версии следствия, мужчина, занимая должность гендиректора компании, которая охраняла школу, не обеспечил ее безопасность. В результате этого одна из учениц пронесла в здание ружье и открыла огонь по одноклассникам.
Пятеро пострадали и еще один человек погиб. Сама стрелявшая покончила с собой.
Решение суда в законную силу пока не вступило. После стрельбы в гимназии завели два уголовных дела.
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Стрельба в гимназии №5 в Брянске
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