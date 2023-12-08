Происшествия 08 декабря 2023, 11:06 Против отца устроившей стрельбу в брянской гимназии девочки возбудили дело Telegram-канал «112»: против отца устроившей стрельбу школьницы возбудили дело РИА «Новости»

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Против отца восьмиклассницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии № 5, возбудили уголовное дело, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Источник «112» уточнил, что дело возбудили по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух и более лиц. Отца школьницы допрашивают в качестве подозреваемого, подчеркнул собеседник канала.

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В ближайшее время, по его данным, следователи собираются предъявить мужчине обвинение.

Ранее «112» сообщал, что отец ученицы рассказывал на допросе о хранении своего оружия. Он подчеркнул, что все делал по правилам, а о пропаже ружья не знал. Мужчина также предположил, что дочь украла ключ от сейфа, откуда взяла не только огнестрельное оружие, но и охотничий нож, указал источник канала.

Стрельба в гимназии произошла 7 декабря. По данным РИА «Новости», в учебном заведении не работали рамки металлодетектора.