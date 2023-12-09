Важное 09 декабря 2023, 17:04 Пропустившую девочку с оружием в гимназию Брянска охранницу арестовали Суд Брянска арестовал на два месяца охранницу гимназии после стрельбы ученицы РИА «Новости»

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Работавшую в гимназии № 5 Брянска охранницу в день устроенной ученицей бойни арестовали на два месяца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Под стражей женщина останется до 6 февраля. Охраннице предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух лиц

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Опубликовавший кадры из зала судебного заседания Telegram-канал Mash уточнил, что в своем выступлении охранница заявила, что не могла заметить оружие, так как девочка предусмотрительно несла ружье в тубусе. Кроме того женщина добавила, что в школе на входе нет рамок металлоискателя.

Охранница просила не отправлять ее в следственный изолятор из-за состояния здоровья. По словам женщины, она страдает сахарным диабетом первого типа и после задержания не смогла сделать необходимый укол инсулина.

В субботу, 9 декабря, Советский районный суд Брянска отправил в следственный изолятор начальника частного охранного предприятия, отвечавшего за безопасность гимназии №5. Его также обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекших смерть двух лиц.

Восьмиклассница гимназии в минувший четверг, 7 декабря, принесла в учебное заведение ружье отца и открыла огонь по ученикам. От огнестрельного ранения на месте умерла одна девочка. Еще пять человек получили ранения. После бойни вооруженная школьница покончила с собой.