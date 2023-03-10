Важное 10 марта 2023, 15:21 ВСУ обстреляли поселок Белевица в Брянской области Власти Брянской области сообщили об обстреле поселка Белевица со стороны ВСУ

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Украинские боевики совершили артиллерийский обстрел поселка Белевица Погарского района Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Он уточнил, что никто не пострадал, разрушений объектов гражданской инфраструктуры также нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

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На прошлой неделе, 2 марта, в Брянскую область проникли украинские диверсанты. Они ранили мальчика 10-летнего мальчика и убили двух взрослых жителей села Любечане. Вооруженные силы России предприняли акт возмездия, прицельно ударив по ключевым объектам украинской военной инфраструктуры с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал».

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Все намеченные цели удалось поразить, украинская система противовоздушной обороны не смогла сбить ни одного российского «Кинжала». Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что это была самая мощная атака за последнее время.

ВСУ регулярно обстреливают жилые кварталы приграничных регионов. При этом целями ВС России на Украине являются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетики.