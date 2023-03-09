Важное 09 марта 2023, 14:00 Россия нанесла по Украине удары возмездия за атаки на Брянскую область — Минобороны Минобороны сообщило об ударах возмездия России за украинскую диверсию в Брянской области РИА «Новости»

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Россия ответила Украине за террористические акции в Брянской области, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что военные нанесли массированные удары возмездия по территории Украины.

Для ударов ВС России использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Российские военнослужащие поразили ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их энергетические объекты. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели поразили.

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«В результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения», — рассказали в Минобороны.

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Там добавили, что ВС России вывели из строя производственные мощности по ремонту техники ВСУ и производству боеприпасов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал события в Брянской области терактом. По его словам, из тела раненного диверсантами мальчика извлекли пулю натовского образца, сообщили «Известия».

Утром 2 марта украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Они ранили мальчика 2012 года рождения и убили двух взрослых жителей села Любечане.