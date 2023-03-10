Спецоперация 10 марта 2023, 07:46 Раскрыта цель применения гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине Аналитик «Леонков»: ракеты «Кинжал» на Украине применили против особо важных объектов Пресс-служба Минобороны

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Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» во время ракетного удара по Украине в ночь на 9 марта применили для поражения особо важных объектов, пояснил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. Он уточнил: удары наносятся по четко разведанным целям, вся информация перепроверяется.

Леонков напомнил, что появлялась информация о поступлении на Украину комплексов противовоздушной обороны Patriot из США. Нужно было пробить украинскую противовоздушную оборону, «не теряя зря ракеты». При этом направлять гиперзвуковые комплексы на небольшие цели вроде электроподстанций не имело смысла — по ним спокойно отработали другие ракетные системы.

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«„Кинжалы“ могли быть использованы против объектов, которые обеспечивали боевую украинскую группировку на линии соприкосновения. В частности <…> по военной технике, которая поступает из стран НАТО и накапливается в тыловых районах», — рассказал аналитик.

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Полные отключения энергосистемы в разных регионах Украины свидетельствуют об эффективности ударов, отметил он.

ВС России совершили удар возмездия по украинским объектам в ответ на террористическую акцию ВСУ в Брянской области. Удалось поразить ключевые объекты военной инфраструктуры страны, в том числе предприятия ОПК. Украинская противовоздушная оборона упустила все «Кинжалы».