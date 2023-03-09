Армия 09 марта 2023, 15:31 Украинская ПВО упустила все прилетевшие из России ракеты «Кинжал» Спикер ВВС Украины Игнат подтвердил, что 9 марта ПВО не сбила ни одной ракеты «Кинжал» Пресс-служба Минобороны

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Массированная атака по объектам энергетической инфраструктуры, которые используют военные, стала самой мощной за последнее время. Система противовоздушной обороны не смогла сбить ни одной гиперзвуковой ракеты «Кинжал», признал спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Его процитировала «Страна.ua».

Атаку начали ночью 9 марта. Командование Вооруженными силами Украины насчитало 28 пусков крылатых ракет Х-101/Х-555, 20 крылатых ракет «Калибр», восемь управляемых авиационных ракет, по шесть крылатых ракет X-22, Х-59 и Х-47 «Кинжал», 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300 и восемь ударных беспилотников.

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«Это такая атака… Не припоминаю, если честно, чтобы такое было», — заявил Юрий Игнат.

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Россия впервые применила шесть «Кинжалов», и ни один из них не удалось сбить — ракеты неуязвимы для украинской ПВО. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской, Харьковской, Львовской областях, Голосеевском районе Киева и других уголках страны.

Минобороны России назвало последнюю атаку ударом возмездия за теракты в Брянской области 2 марта. Военные ударили по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их энергетическим объектам.