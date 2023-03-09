09 марта 2023, 15:31
Украинская ПВО упустила все прилетевшие из России ракеты «Кинжал»
Спикер ВВС Украины Игнат подтвердил, что 9 марта ПВО не сбила ни одной ракеты «Кинжал»
Массированная атака по объектам энергетической инфраструктуры, которые используют военные, стала самой мощной за последнее время. Система противовоздушной обороны не смогла сбить ни одной гиперзвуковой ракеты «Кинжал», признал спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Его процитировала «Страна.ua».
Атаку начали ночью 9 марта. Командование Вооруженными силами Украины насчитало 28 пусков крылатых ракет Х-101/Х-555, 20 крылатых ракет «Калибр», восемь управляемых авиационных ракет, по шесть крылатых ракет X-22, Х-59 и Х-47 «Кинжал», 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300 и восемь ударных беспилотников.
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«Это такая атака… Не припоминаю, если честно, чтобы такое было», — заявил Юрий Игнат.
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Россия впервые применила шесть «Кинжалов», и ни один из них не удалось сбить — ракеты неуязвимы для украинской ПВО. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской, Харьковской, Львовской областях, Голосеевском районе Киева и других уголках страны.
Минобороны России назвало последнюю атаку ударом возмездия за теракты в Брянской области 2 марта. Военные ударили по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их энергетическим объектам.
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