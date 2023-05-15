15 мая 2023, 20:30
ВСУ обстреляли несколько сел под Белгородом, есть повреждения
Губернатор Гладков: населенные пункты в Шебекине попали под массированный обстрел ВСУ
Населенные пункты Шебекинского городского округа 15 мая оказались под массированным обстрелом ВСУ. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела и переподключением абонентов», — написал глава региона.
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У одной из баз выбиты окна. Власти ведут подворовой обход территорий.
Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. В субботу, 13 мая, ВСУ обстреляли село Графовка Краснояружского района. Электро- и газоснабжение были нарушены. До этого украинские боевики обстреляли село Пороз Грайворонского округа. В тот же день система ПВО сбила крупный неопознанный объект под Белгородом.
Следственный комитет России расследует преступления ВСУ против мирных жителей Белгородской области и Донбасса.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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