Происшествия 15 мая 2023, 20:30 ВСУ обстреляли несколько сел под Белгородом, есть повреждения Губернатор Гладков: населенные пункты в Шебекине попали под массированный обстрел ВСУ Pxhere

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Населенные пункты Шебекинского городского округа 15 мая оказались под массированным обстрелом ВСУ. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела и переподключением абонентов», — написал глава региона.

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У одной из баз выбиты окна. Власти ведут подворовой обход территорий.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. В субботу, 13 мая, ВСУ обстреляли село Графовка Краснояружского района. Электро- и газоснабжение были нарушены. До этого украинские боевики обстреляли село Пороз Грайворонского округа. В тот же день система ПВО сбила крупный неопознанный объект под Белгородом.

Следственный комитет России расследует преступления ВСУ против мирных жителей Белгородской области и Донбасса.