Важное 12 мая 2023, 15:08 ВСУ обстреляли село Пороз в Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Пороз со стороны ВСУ Telegram

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Село Пороз Грайворонского городского округа попало под обстрел со стороны украинских военных. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, среди жителей села никто не пострадал. Но при подомовом обходе зафиксировали повреждения двух частных домовладениий — в зданиях выбило окна, посекло фасады и крыши.

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«Также осколками повреждены крыша хозпостройки и стекло автомобиля», — уточнил губернатор.

Несколькими днями ранее массированным обстрелам со стороны ВСУ подвергался город Шебекино. В результате пострадало остекление в нескольких домах, повреждения получили автомобили местных жителей.

Пять человек получили ранения. Один мужчина скончался — у него выявили открытую черепно-мозговую травму, начали везти в больницу, но он умер в машине скорой помощи.