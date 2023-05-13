13 мая 2023, 17:26
ВСУ обстреляли село Графовка в Белгородской области
Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Графовка со стороны ВСУ
Село Графовка Краснояружского района попало под обстрел со стороны украинских боевиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет», — рассказал Гладков.
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По словам губернатора Белгородской области, снаряды повредили 10 частных домов и одну хозпостройку. В жилых строениях осколки боеприпасов выбили стекла, посекли фасады и крыши.
Глава региона отметил, что в селе в результате обстрела нарушилось электро- и газоснабжение. Глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами начал подомовой обход пострадавшей территории.
Накануне украинские боевики обстреляли село Пороз Грайворонского городского округа. В четверг, 11 мая, система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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