Происшествия 12 мая 2023, 16:20 Система ПВО сбила крупный неопознанный объект под Белгородом Shot: система ПВО сбила крупный неопознанный объект рядом с Белгородом РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сбила крупный неопознанный объект неподалеку от Белгорода. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, этим объектом мог оказаться беспилотник самолетного типа или ракета украинских военных. На место падения обломков прибыли специалисты, другие подробности ЧП пока неизвестны.

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Белгородская область часто становится объектом для атак со стороны украинских военных. Ранее в пятницу под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. Местные жители ранения не получили, но у двух частных домовладений пострадали крыши и фасады.

Днем ранее, 11 мая, ВСУ также нанесли удар по региону, оставив без света семь сел: Соловьевку, Петровку, Ровенек, Лозовое, Устинку, Черемошное и Ясные Зори. Дя устранения последствий прибыли оперативные и аварийный службы.