Криминал 13 мая 2023, 07:22 СК расследует преступления ВСУ против мирных жителей Белгородской области и Донбасса СК: следователи расследуют атаки ВСУ на мирных жителей Белгородской области и Донбасса Пресс-служба Следственного комитета

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Российские следователи зафиксируют и расследуют факты преступных действий украинских боевиков против мирных жителей Донбасса и Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.

«Следователи СК России будут расследовать очередные преступления украинских бандформирований против мирного населения Донбасса и Белгородской области», — уточнили в ведомстве.

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В СК напомнили, что в результате обстрела Киевского района Донецка погиб мирный житель. В поселке Рутченково Кировского района во дворе дома разорвался снаряд и ранил пенсионерку.

Украинские боевики также обстреляли центр Горловки. Они выпустили семь ракет из РСЗО «Град» и ранили не менее восьми мирных жителей.

В Петровском районе Донецка ракета попала в жилой дом. Осколочные ранения получили четверо взрослых и ребенок.

В пятницу, 12 мая ВСУ использовали для удара по Луганску ракеты дальностью 150 километров.