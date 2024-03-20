20 марта 2024, 11:54
ВСУ несколько раз за утро обстреляли курский поселок Теткино
Украинские боевики несколько раз за утро обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. Прилеты зафиксировали в районе промпредприятия. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
Он добавил, что данные о повреждениях домовладений пока уточняются. При необходимости власти региона помогут собственникам в ремонте.
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В этот же день в центре Курска в результате работы ПВО упали обломки сбитой ракеты С-200. Пострадавших нет. Повреждения получили крыши нескольких домов. А в ночь на 20 марта под обстрел попало село Гуево Суджанского района Курской области. Никто не был ранен, однако в населенном пункте перебило линию электропередачи, три частных дома получили повреждения.
В Белгороде и Белгородской области в очередной раз объявили ракетную опасность. Из-за постоянных атак ВСУ на въезде в некоторые приграничные населенные пункты региона с 20 марта установили блокпосты.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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