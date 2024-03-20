Происшествия 20 марта 2024, 11:44 Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — призвал губернатор.

Реклама

Гладков посоветовал укрываться в квартирах и домах в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тех, кто находится на улице, глава региона призвал спуститься в укрытие или найти другое безопасное место.

Ранее из-за регулярных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в ряде населенных пунктов Белгородской области, расположенных неподалеку от границы, установили блокпосты. На них присутствуют сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, Минобороны и региональной администрации.

В приграничных районах области досрочно начнутся школьные каникулы. Занятия в колледжах и вузах будут проводить дистанционно.