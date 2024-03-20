Происшествия 20 марта 2024, 09:38 ВСУ перебили ЛЭП во время обстрела села в Курской области Старовойт: при обстреле ВСУ села в Курской области повреждения получила ЛЭП РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины ночью обстреляли село Гуево Суджанского района. Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — указал он.

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Повреждения получили три частных дома. В строениях выбило окна, разрушились дворовые постройки. Осколками посекло заборы.

В результате атаки в селе перебило линию электропередачи. Специалисты приступили к восстановительным работам. Собственникам жилья окажут помощь в ремонте.

Вечером 19 марта украинские боевики также пытались атаковать Курскую область. Для удара ВСУ использовались зенитную ракету С-200. Однако российские военные пресекли попытку боевиков. Средства противовоздушной обороны уничтожили управляемую ракету.