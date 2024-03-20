Происшествия 20 марта 2024, 10:05 Обломки сбитой ракеты упали в центре Курска Губернатор Старовойт: обломки сбитой ракеты С-200 упали в центре Курска РИА «Новости»

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Обломки сбитой силами ПВО ракеты С-200 упали в центре Курска. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт в Telеgram-канале.

«В результате работы ПВО обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города. Пострадавших нет», — отметил он.

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Повреждения получили крыши нескольких домов. Старовойт напомнил, что приближаться к обломкам беспилотных летальных аппаратов и трогать их нельзя. Они могут навредить. Поэтому о находке нужно сообщить, позвонив по телефону 112.

В ночь на 20 марта украинские боевики атаковали село Гуево Суджанского района. В результате обстрела пострадавших нет. Ударами ВСУ перебили линию электропередач в селе. Также ночью силы противовоздушной обороны пресекли попытку украинских боевиков ударить по Курской области, использовав зенитную ракету С-200.