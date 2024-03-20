Важное 20 марта 2024, 00:15 Въезд в ряд населенных пунктов Белгородской области ограничат Гладков предупредил о установке блокпостов в шести селах Белгородской области РИА «Новости»

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Въезд в ряд населенных пунктов Белгородской области, которые расположены недалеко от границы с Украиной, будет ограничен, на въезде установят блокпосты. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«С 20 марта на территорию Козинки, Глотово, Горы-Подола, Грайвороново, Новостроевки 1-й и 2-й, Безымено будет ограничен въезд, будут поставлены блокпосты», — уточнил глава региона.

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Причиной принятия таких мер стали регулярные обстрелы со стороны ВСУ. В такой ситуации региональные власти продолжат убеждать людей эвакуироваться, подчеркнул Гладков. Вместе с тем, местным жителям расскажут о порядке посещения своих домов. Им обеспечат такую возможность в случае возникшей необходимости в безопасное время.

Также губернатор подчеркнул, что на постах будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, Министерства обороны и областной администрации.