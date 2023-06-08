Происшествия 08 июня 2023, 11:43 ВСУ нанесли удар по месту сбора для эвакуации в Голой Пристани ТАСС: по месту сбора для эвакуации в Голой Пристани нанесли удар ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей города Голая Пристань в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС.

С места обстрела начал подниматься дым. Люди переместились в безопасное место. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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Накануне стало известно, что территорию Голой Пристани затопило почти на 80%. Помимо этого, в Голопристанском муниципальном округе подтопило Гладковку, Малые Копани, Таврийское, Старую Збурьевку, Забарино, Кардашинку, Большая Кардашинку и Малую Кардашинку, Коханы, Новую Збурьевку и Белогрудово.

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