Происшествия 07 июня 2023, 16:21 Последствия разрушения Каховской ГЭС. Список затопленных населенных пунктов Сальдо опубликовал списки затопленных населенных пунктов Херсонской области РИА «Новости»

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Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал список затопленных населенных пунктов после разрушения Каховской ГЭС. Данные он привел в своем Telegram-канале.

В Новокаховском городском округе, по его данным, затопило Новую Каховку, Таврийск, Плодовое, Днепряны, Корсунку, Новые Лагеря, Песчаное, Райское, Масловку, Обрывку и Тополевку.

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В Голопристанский муниципальный округ в список затопленных попали следующие населенные пункты: Голая Пристань, Гладковка, Малые Копани, Таврийское, Старая Збурьевка, Забарино, Кардашинка, Большая Кардашинка, Малая Кардашинка, Коханы, Новая Збурьевка и Белогрудово.

В Алешкинский муниципальный округ затоплены Алешки, Солонцы, Подстепное, Песчановка, Казачьи Лагеря, Крынки, Пролетарка, Великие Копани, Новая Маячка, Подо-Калиновка, Счастливое и Кинбурнская коса.

По информации Сальдо, из затопленных населенных пунктов вывезли полторы тысячи жителей. Для них организовали ПВР. Данных о жертвах ЧП врио главы региона не поступало.