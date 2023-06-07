07 июня 2023, 16:21
Последствия разрушения Каховской ГЭС. Список затопленных населенных пунктов
Сальдо опубликовал списки затопленных населенных пунктов Херсонской области
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал список затопленных населенных пунктов после разрушения Каховской ГЭС. Данные он привел в своем Telegram-канале.
В Новокаховском городском округе, по его данным, затопило Новую Каховку, Таврийск, Плодовое, Днепряны, Корсунку, Новые Лагеря, Песчаное, Райское, Масловку, Обрывку и Тополевку.
Реклама
В Голопристанский муниципальный округ в список затопленных попали следующие населенные пункты: Голая Пристань, Гладковка, Малые Копани, Таврийское, Старая Збурьевка, Забарино, Кардашинка, Большая Кардашинка, Малая Кардашинка, Коханы, Новая Збурьевка и Белогрудово.
В Алешкинский муниципальный округ затоплены Алешки, Солонцы, Подстепное, Песчановка, Казачьи Лагеря, Крынки, Пролетарка, Великие Копани, Новая Маячка, Подо-Калиновка, Счастливое и Кинбурнская коса.
По информации Сальдо, из затопленных населенных пунктов вывезли полторы тысячи жителей. Для них организовали ПВР. Данных о жертвах ЧП врио главы региона не поступало.
Разрушение Каховской ГЭС
Реклама
Реклама