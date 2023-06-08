Происшествия 08 июня 2023, 11:21 Пять человек погибли из-за подтоплений после разрушения Каховской ГЭС ТАСС: мэр Новой Каховки заявил о 5 погибших из-за подтоплений после ЧП с Каховской ГЭС Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Из-за подтоплений, вызванных разрушением Каховской ГЭС, погибли пять человек. Такие данные привел мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, сообщил ТАСС.

По информации и. о. министра труда и социальной политики Херсонской области Аллы Бархатновой, в больницу из-за подтоплений в регионе попал 41 человек.

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«В больницах у нас находится 41 человек. Люди получили переохлаждение или какие-то острые заболевания», — уточнила она в эфире «России 24».

По последним данным, из подтопленных районов спасатели эвакуировали 4,5 тысячи человек. Бархатнова добавила, что врио главы Херсонской области Владимир Сальдо 8 июня подпишет указ о выплатах для всех жителей, пострадавших из-за ЧС после разрушения Каховской гидроэлектростанции.

Ранее мэр Новой Каховки сообщил, что сегодня в городе начнется откачка воды.