Происшествия 08 июня 2023, 00:03 Пик наводнения под Новой Каховкой начал смещаться от Алешек к Голой Пристани РИА «Новости»

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Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что пик наводнения, возникшего из-за разрушения Каховской ГЭС, смещается. Он идет от Алешек в сторону Голой Пристани, написал чиновник в Telegram-канале.

«В Новой Каховке вода постепенно уходит. Пик наводнения смещается от Алешек к Голой Пристани. Самая сложная ситуация в прибрежных селах и городских кварталах этих территорий», — сказано в сообщении.

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Он отметил, что во многие села добраться сейчас можно только на лодках. Спасатели, по словам Алексеенко, работают безостановочно, но людей, которым нужна помощь, очень много. Ситуация осложняется большими расстояниями между населенными пунктами.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать помощь людям, а также заняться ликвидацией последствий в зоне затопления в Херсонской области.