Важное 07 июня 2023, 16:46 Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима Путин: варварское разрушение Каховской ГЭС привело к гуманитарной катастрофе РИА «Новости»

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Варварская акция украинских властей по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. О беседе сообщила пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что Украина с подачи своих кураторов с Запада продолжает делать ставку на эскалацию боевых действий. Киевский режим по-прежнему совершает военные преступления.

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В ход идут террористические методы, происходят диверсии на территории России, подчеркнул президент. По его словам, атака на Каховскую ГЭС стала очередным наглядным примером этого.

По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, из затопленных населенных пунктов вывезли полторы тысячи человек. Он подчеркнул, что данных жертвах в результате прорыва Каховского ГЭС не поступало.