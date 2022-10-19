Власти Херсонской области рассказали о перемещении 60 тысяч жителей | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 09:59 Власти Херсонской области рассказали о перемещении 60 тысяч жителей Врио губернатора Херсонщины Сальдо: перемещение жителей займет около недели РИА «Новости»

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Около 60 тысяч местных жителей переместят власти Херсонской области на левый берег Днепра и в другие регионы Российской Федерации. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире программы «Соловьев Live».

Перемещение должно занять шесть-семь дней. В речном порту Херсона уже стоят готовые к отправлению катера. Сальдо отметил, что напряженности в городе нет.

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«Я утром проехал по областному центру. Внешне никаких моментов, говорящих, что есть большая напряженность, нет. Но когда я приехал в речной порт, я увидел, что катера стоят и они уже загружены людьми, которые готовы выехать на левый берег Днепра», — сказал Сальдо.

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Он пообещал, что граждан вывезут организованно, поэтапно и бесплатно.

В области все стабильно, власти на месте и работают в штатном режиме, подтвердил вице-губернатор Кирилл Стремоусов.

Херсонские экстренные службы сообщили, что в ночь на среду ВСУ ночью совершили очередную попытку удара по Антоновскому мосту в Херсоне. Системы противовоздушной обороны отразили все атаки.