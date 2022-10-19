Жители Херсона начали получать СМС с рекомендацией о перемещении | 360°

Общество 19 октября 2022, 08:58 Жители Херсона начали получать СМС с рекомендацией о перемещении Администрация региона разослала жителям Херсона СМС с рекомендацией о перемещении

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Населению Херсона рекомендовали переместиться в другую часть города из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ, сообщил РИА «Новости» заместитель главы региона Кирилл Стремоусов. Администрация стала рассылать жителям СМС-оповещения.

«Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег», — говорится в сообщениях, которые жители получили сегодня ранним утром. Затем указывается номер для связи.

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Ранее стало известно о решении по организованному перемещению жителей четырех муниципалитетов Херсонской области на левый берег Днепра. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ готовятся к масштабному наступлению. Необходимо обеспечить безопасность людей.

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«Херсон не является исключением — он может тоже попасть под обстрелы. А Херсон — это концентрация большого количества людей», — констатировал Кирилл Стремоусов.

Он пообещал, что в регионе отобьют «любые контратаки», но «надо, чтобы гражданские не мешали маневрам военных».