Происшествия 07 апреля 2024, 18:34 Трое сотрудников Запорожской АЭС пострадали при атаке ВСУ Росатом: трое сотрудников ЗАЭС пострадали при атаке ВСУ РИА «Новости»

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В результате атаки ВСУ на Запорожскую АЭС пострадали трое ее сотрудников. У одного из них тяжелое ранение. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Росатома.

«В 11:38 удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены трое сотрудников (один из них тяжело)», — говорится в сообщении.

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Ранее на станции рассказывали, что второй удар пришелся по району грузового порта. Затем последовал еще и третий — по куполу шестого энергоблока. Станция критических повреждений не получила, радиационный фон остался неизменным. Однако в «Росатоме» заявили о беспрецедентности атаки и призвали МАГАТЭ и власти стран Евросоюза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации ситуации вокруг нее.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз призвал стороны украинского конфликта воздерживаться от «действий, которые ставят под угрозу ядерную безопасность».