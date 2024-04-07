07 апреля 2024, 14:06
ВСУ атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками
Украинские боевики атаковали Запорожскую АЭС, использовав беспилотники. Один дрон-камикадзе прилетел в район столовой, сообщили в Telegram-канале станции.
Грузовик, разгружавший продукты, получил повреждения. Еще один прилет зафиксировали в районе грузового порта.
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Примечательно, что меньше чем за полчаса до первого прилета по территории столовой проходил плановый обход экспертов МАГАТЭ.
На станции обстрелы назвали «недопустимыми».
«Ни одна атомная станция в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию со стороны вооруженных сил. Повреждения инфраструктурных объектов способны повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС», — предупредили в Telegram-канале ЗАЭС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова буквально на днях, 5 апреля, призвала МАГАТЭ публично фиксировать все удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции. Она напомнила, что единственным источником угроз безопасности станции остается киевский режим, и предостерегла Украину от любых попыток атак.
Беспилотники
ВСУ
Запорожская АЭС
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