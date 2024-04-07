Мир 07 апреля 2024, 17:28 Гросси осудил обстрел Запорожской АЭС Гросси призвал воздерживаться от действий, угрожающих безопасности ЗАЭС MFA Russia/via Globallookpress.com / Global Look Press

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Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал стороны украинского конфликта воздержаться от действий, ставящих под угрозу безопасность ЗАЭС. Его обращение опубликовали на странице МАГАТЭ в соцсети Х.

«Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность», — заявил Гросси.

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Вооруженные силы Украины трижды атаковали Запорожскую атомную электростанция 7 апреля. Боевики с помощью беспилотников ударили по району столовой, а затем по грузовому порту на территории станции. Затем они обстреляли купол шестого энергоблока ЗАЭС. Примечательно, что первый обстрел произошел перед плановым обходом экспертов МАГАТЭ.

Ранее Гросси говорил, что Запорожская АЭС в реальной опасности. Станция уже временно теряла соединение с единственной оставшейся резервной линией электропередачи на 330 киловольт.