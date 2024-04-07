07 апреля 2024, 17:28
Гросси осудил обстрел Запорожской АЭС
Гросси призвал воздерживаться от действий, угрожающих безопасности ЗАЭС
Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал стороны украинского конфликта воздержаться от действий, ставящих под угрозу безопасность ЗАЭС. Его обращение опубликовали на странице МАГАТЭ в соцсети Х.
«Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность», — заявил Гросси.
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Вооруженные силы Украины трижды атаковали Запорожскую атомную электростанция 7 апреля. Боевики с помощью беспилотников ударили по району столовой, а затем по грузовому порту на территории станции. Затем они обстреляли купол шестого энергоблока ЗАЭС. Примечательно, что первый обстрел произошел перед плановым обходом экспертов МАГАТЭ.
Ранее Гросси говорил, что Запорожская АЭС в реальной опасности. Станция уже временно теряла соединение с единственной оставшейся резервной линией электропередачи на 330 киловольт.
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