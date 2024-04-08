08 апреля 2024, 00:44
В МАГАТЭ подтвердили повреждения на шестом блоке Запорожской АЭС
МАГАТЭ подтвердило незначительные повреждения на шестом энергоблоке Запорожской АЭС. При этом в агентстве сообщили, что последствия атаки беспилотника не несут рисков ядерной безопасности. Заявление опубликовали в социальной сети Х.
В материале указано, что эксперты подтвердили наличие физического урона от атаки беспилотников, а также сообщили об одном пострадавшем.
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«Повреждения на шестом энергоблоке не поставили под угрозу ядерную безопасность, но это серьезный инцидент, который может потенциально подорвать целостность системы защитной оболочки реактора», — сказали представители организации.
В МАГАТЭ указали, что такие безрассудные атаки увеличивают риск мощнейшей ядерной аварии и их нужно прекратить.
Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил обстрел станции и призвал стороны украинского конфликта воздержаться от действий, ставящих под угрозу безопасность ЗАЭС.
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