Важное 08 апреля 2024, 00:44 В МАГАТЭ подтвердили повреждения на шестом блоке Запорожской АЭС РИА «Новости»

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МАГАТЭ подтвердило незначительные повреждения на шестом энергоблоке Запорожской АЭС. При этом в агентстве сообщили, что последствия атаки беспилотника не несут рисков ядерной безопасности. Заявление опубликовали в социальной сети Х.

В материале указано, что эксперты подтвердили наличие физического урона от атаки беспилотников, а также сообщили об одном пострадавшем.

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«Повреждения на шестом энергоблоке не поставили под угрозу ядерную безопасность, но это серьезный инцидент, который может потенциально подорвать целостность системы защитной оболочки реактора», — сказали представители организации.

В МАГАТЭ указали, что такие безрассудные атаки увеличивают риск мощнейшей ядерной аварии и их нужно прекратить.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил обстрел станции и призвал стороны украинского конфликта воздержаться от действий, ставящих под угрозу безопасность ЗАЭС.