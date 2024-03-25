Происшествия 25 марта 2024, 06:51 ВСУ активизировали террористическую тактику ведения боевых действий — Сальдо Губернатор Сальдо: ВСУ перешли на террористическую тактику боя РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины усилили удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. Противник перешел на террористическую тактику ведения боя, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Украинские формирования активизировали террористическую тактику ведения боевых действий. Усилены удары беспилотниками и артиллерией по гражданской инфраструктуре», — сказал он.

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Владимир Сальдо напомнил об участившихся атаках на газопроводы, автозаправочные станции, административные здания, машины и электроподстанции. Особенно сильно, по его словам, пострадал Каховский округ. Получили ранения и погибли мирные жители.

Российские военные продолжили вести контрбатарейную борьбу. Владимир Сальдо сообщил, что за неделю в зоне ответственности группировки войск «Днепр» ВСУ потеряли более 300 бойцов, 181 беспилотник, 24 орудия и миномета, одну систему ПВО и другие виды техники.

Рейсовый автобус 21 марта попал под обстрел в Каховке возле остановки «Райбольница». На следующий день ВСУ атаковали дроном маршрутку в Алешках.