Происшествия 22 марта 2024, 12:18 Украинские боевики атаковали автобус с пассажирами в Алешках Губернатор Сальдо: ВСУ атаковали автобус в Херсонской области

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Украинские военные атаковали автобус в городе Алешки Херсонской области. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, пострадавших нет.

«Из Алешек узнал, что ВСУ ударили дроном по городскому автобусу, пассажиры чудом не пострадали», — написал он.

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Украинские солдаты продолжают обстреливать объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего жители населенных пунктов остаются без света. Сейчас в Голопристанском округе без электричества сидят около 4287 абонентов.

Сальдо заявил, что считает подобные преступления проявлением бессилия украинской армии: боевики пытаются запугать россиян на фоне неудач в зоне спецоперации.

Ранее, 21 марта, под обстрел ВСУ попал рейсовый автобус в Каховке. ЧП случилось у остановки «Райбольница», один мужчина получил множественные осколочные ранения в результате взрыва. Тогда же украинские военные повредили газораспределительную станцию в Херсонской области.