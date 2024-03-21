Происшествия 21 марта 2024, 17:02 Рейсовый автобус попал под обстрел ВСУ в Каховке, пострадал пожилой мужчина ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Каховке, один человек пострадал Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко / Telegram

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В городе Каховке рейсовый автобус попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Один человек пострадал, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«ЧП произошло прямо у остановки „Райбольница“», — уточнил он.

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В автобусе находились водитель, кондуктор и шесть пассажиров. Мужчина 78 лет получил множественные осколочные ранения в результате взрыва. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение.

Утром 21 марта украинские боевики ударили по Каховской центральной районной больнице с помощью беспилотника. Повреждения получили окна приемного и хирургического отделений. Также пострадала крыша терапевтического отделения.

Несколько дней назад дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в Каховке. Внутри находился ребенок, сообщали «Известия».