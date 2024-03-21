21 марта 2024, 17:02
Рейсовый автобус попал под обстрел ВСУ в Каховке, пострадал пожилой мужчина
ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Каховке, один человек пострадал
В городе Каховке рейсовый автобус попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Один человек пострадал, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
«ЧП произошло прямо у остановки „Райбольница“», — уточнил он.
Реклама
В автобусе находились водитель, кондуктор и шесть пассажиров. Мужчина 78 лет получил множественные осколочные ранения в результате взрыва. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение.
Утром 21 марта украинские боевики ударили по Каховской центральной районной больнице с помощью беспилотника. Повреждения получили окна приемного и хирургического отделений. Также пострадала крыша терапевтического отделения.
Несколько дней назад дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в Каховке. Внутри находился ребенок, сообщали «Известия».
ВСУ
Автобусы
Херсонская область
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама