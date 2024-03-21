Происшествия 21 марта 2024, 15:40 ВСУ повредили газораспределительную станцию в Херсонской области Сальдо: Каховка и четыре села Херсонщины остались без газа из-за атаки ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Каховка и четыре села в Херсонской области остались без газа из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Сегодня украинские террористы повредили артобстрелом газораспределительную станцию в Каховском муниципальном округе», — написал глава Херсонщины.

Реклама

Без газа остались город Каховка, а также села Малая Каховка, Коробки, Любимовка и Каменка. Специалисты «Херсоноблгаза» уточнят характер повреждений и определят объем восстановительных работ.

ВСУ также ударили по Каховской центральной районной больнице. Боевики использовали для атаки беспилотный летательный аппарат. Ночью на медучреждение сбросили три снаряда.

До этого украинские войска обстреляли Каховку кассетными боеприпасами. По словам Сальдо, жертвой удара стал один человек, еще трое пострадали.